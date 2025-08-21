Herzogin Meghan kämpft gegen Veröffentlichung von Nacktfotos

Herzogin Meghan (44) befindet sich in einem erbitterten Kampf gegen eine Website, die droht, Nacktfotos von ihr zu veröffentlichen. Die Seite behauptet sogar, Verbindungen zu der Terrororganisation ISIS zu haben. Laut Berichten von Radar Online wird der ehemaligen Schauspielerin schon seit Jahren mit der Veröffentlichung gedroht – bisher gab es jedoch keine rechtlichen Konsequenzen für die Plattform. Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (40) sollen sich derzeit auf einen Rechtsstreit gegen diese Form der Verletzung ihrer Privatsphäre vorbereiten.

"Wir haben gerade einen Bericht erhalten, dass die Abteilung für Promi-Nacktfotos von ISIS Nacktfotos der zukünftigen englischen Prinzessin Meghan Markle erworben hat", heißt es laut dem Magazin in einer Nachricht der dubiosen Website. Diese Nachricht scheint bereits älter zu sein, da Meghan seit 2020 kein offizieller Teil der britischen Königsfamilie mehr ist. Auf der Seite gibt es wohl mehrere solcher Beiträge mit Titeln wie "Meghan Markle Nude Leak Preview" – ob die Aufnahmen echt sind, ist aber unklar.

Abseits dieser Sorgen stehen Meghan und ihr Mann jedoch auf beruflicher Ebene auf festem Boden. Mit ihrer Netflix-Dokumentation und weiteren Projekten im Rahmen ihrer Produktionsfirma Archewell Productions feiert Meghan einen regelrechten Karriereaufschwung. Erst kürzlich verlängerte sie ihren Vertrag mit dem Streaming-Giganten. So wird ab dem 26. August die zweite Staffel ihrer Serie "With Love, Meghan" erscheinen. In der Lifestyle-Sendung präsentiert die ehemalige Suits-Darstellerin leckere Koch- und Backrezepte sowie coole DIY-Kreationen mit prominenten Gästen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Anzeige Anzeige