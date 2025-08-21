Keine Herzattacke: Hulk Hogan wurde laut Ex-Kumpel ermordet

Der Tod von Wrestling-Legende Hulk Hogan (†71) wirft weiterhin Fragen auf. Während offiziell ein Herzinfarkt als Todesursache gilt, erhebt Hogans früherer Freund Bubba the Love Sponge nun schwere Vorwürfe. In seiner Radioshow und auf seinem YouTube-Kanal TheBubbaArmy behauptet der Moderator: "Hogan wurde ermordet." Der Tod des Wrestlers sei aus seiner Sicht nicht korrekt untersucht worden. Besonders kritisch sieht Bubba, dass keine Obduktion oder toxikologische Untersuchung durchgeführt wurde.

Laut Bubba entstanden viele Ungereimtheiten rund um den Totenschein des Wrestling-Stars, der von Hogans Privatarzt Dr. Gerald Fitzgerald Jr. ausgestellt und lediglich mit "Herzinfarkt" als Todesursache versehen wurde. "Es gibt keine offizielle Untersuchung", betonte Bubba und bemerkte, dass es ihm vorkäme, als gebe es eine Vertuschung. Brooke (37), die entschieden hatte, der Beerdigung ihres Vaters fernzubleiben, äußerte in einem Interview mit Bubba ähnliche Bedenken. Die Tochter der Wrestling-Ikone erklärte, sie finde es seltsam, dass der Todesfall ihres Vaters nicht eingehender geprüft wurde und fordert nun Notruf- und Bodycam-Aufnahmen an.

Die Beziehung zwischen Hulk Hogan und Bubba the Love Sponge galt einst als sehr eng, bis ein Skandal ihre Freundschaft im Jahr 2012 zerstörte. Ein geleaktes Video, das Hulk mit Bubbas damaliger Ehefrau Heather zeigte, sorgte damals für viel Aufsehen. Trotz all dessen scheint Bubba immer noch großes Interesse daran zu haben, Licht ins Dunkel um den Tod seines einstigen Freundes zu bringen. Ob jedoch jemals Gewissheit über die genauen Umstände von Hulks Ableben gewonnen werden kann, bleibt unklar. Die Stimmen, die Antworten fordern, werden jedoch immer lauter – vor allem innerhalb von Hulks einstigem Umfeld.

Getty Images Bubba the Love Sponge zweifelt an Hulk Hogans Todesursache

Getty Images Hulk Hogan, 2011

