Wird etwa eine "Der Teufel trägt Prada"-Hauptfigur sterben?

Anne Hathaway (42) und Stanley Tucci (64) wurden diese Woche in New York City gesichtet, wie sie zusammen für die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera standen. Seit Juni wird an dem Film gearbeitet, der noch rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum des Originals 2026 erscheinen soll. Neue Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigen die beiden beim Dreh einer Szene im Central Park: Anne in einem schwarzen Kleid mit langem Mantel und Sonnenbrille, Stanley im dunklen Anzug mit passendem Schuhwerk. Berichten zufolge soll es sich um eine emotionale Beerdigungsszene handeln, was die Spekulationen der Fans über das Schicksal der Charaktere beflügelt hat.

Fans des Kultfilms spekulieren bereits auf X heftig über die Frage, welcher Charakter möglicherweise sterben könnte: "Miranda tot?!", fragte ein User, während ein anderer hinzufügte: "Bitte sagt mir nicht, dass Miranda gestorben ist." Ein weiterer richtete den Fokus auf Emily Blunts (42) Figur Emily: "Oh, Emily ist gestorben?" Auch der Tod von Tibor Feldmans Figur Irv Ravitz, dem Chairman des Magazins Runway, ist in den Raum geworfen worden: "Es muss Irv sein." Weder die Handlung noch die Bedeutung der potenziellen Trauerszene wurden bislang offiziell bestätigt, was die Spannung weiter steigen lässt.

Die Fortsetzung lockt nicht nur mit den beliebten Hauptdarstellern wie Anne, Stanley, Meryl Streep (76) und Emily, sondern auch mit prominenten Neuzugängen wie Kenneth Branagh (64) und Lucy Liu (56). Bereits zuvor hatte auch Heidi Klum (52) für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie am Set in New York in verschiedenen eleganten Outfits abgelichtet wurde. Die Modewelt und Glamour-Fans können sich somit auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und eine Menge Stil freuen, während die Figur des verstorbenen Charakters im Film noch geheim bleibt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Heidi Klum am Set vom "Der Teufel trägt Prada"-Sequel