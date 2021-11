Prinz Charles von Luxemburg (1) verzaubert die Royal-Fans! Am 10. Mai 2020 erblickte der kleine Sohn von Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg (37) und ihrem Mann Guillaume (40) das Licht der Welt. Inzwischen ist der Wonneproppen bereits anderthalb Jahre alt und erlebt schon bald sein zweites Weihnachtsfest. Dieses Jahr ist der Mini-Prinz immerhin auch schon alt genug, um seine Eltern zu einem weihnachtlichen Basar zu begleiten. Auf süßen Fotos ist der kleine Charles bei diesem Ausflug zu sehen.

Via Instagram wurde auf der offiziellen Seite des Palastes niedliche Schnappschüsse des Mini-Royals geteilt. In einem hellblauen Strickpullover entdeckte Charles den Bazar International de Luxembourg an der Seite seiner Eltern Stéphanie und Guillaume. Mal auf dem Arm seines Papas, mal auf dem seiner Mama, begutachtete er die Stände und lauschte der Musik. Auch seine Großmutter Maria Teresa von Luxemburg (65) war bei der alljährlichen Veranstaltung mit dabei und knuddelte den Kleinen.

Die Royal-Fans sind von den Bildern total angetan. "Was für eine schöne Familie. So natürlich, so spontan", schwärmte ein User in der Kommentarspalte. Vor allem von dem offensichtlich liebevollen Umgang mit dem kleinen Charles sind die Follower begeistert.

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Prinz Charles von Luxemburg im November 2021

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Guillame und Maria Teresa mit Charles von Luxemburg im November 2021

Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Guillaume und Stéphanie von Luxemburg mit ihrem Sohn Charles im November 2021

