Es gibt Neuigkeiten aus dem luxemburgischen Adelshaus! Am 10. Mai hießen die Erbgroßherzogin Stéphanie von Luxemburg (36) und ihr Mann Guillaume (38) ihr erstes Kind auf der Welt willkommen. Das royale Paar bekam einen Sohn, dem es den Namen Charles gab. Vier Monate nach der Geburt des Kleinen, der an zweiter Stelle der Thronfolge des Großherzugtums steht, gibt es nun neue Bilder des Prinzen. Die Fotos zeigen ihn bei seiner Taufe.

Am vergangenen Samstag drehte sich alles um Prinz Charles' großen Tag: Im Beisein seiner Familienmitglieder wurde der vier Monate alte Wonneproppen in der Benediktinerabtei in Clervaux getauft. Während sein Papa Guillaume ihn liebevoll in den Armen hielt, übergoss ein Priester die Stirn des Täuflings mit Wasser. Die Paten des Kleinen sind seine Tante Gräfin Gaëllle von Lannoy und sein Onkel Prinz Louis, wie Bunte berichtet. Der Mini-Royal ließ die Zeremonie ganz tapfer über sich ergehen und schien viel faszinierter von seinem Taufkleidchen zu sein.

Und wer kann ihm diese Begeisterung verübeln, denn das Gewand ist ein ganz besonderes Kleidungsstück: Es ist ein Familienerbstück, das schon Charles' Vater vor ihm und sogar sein Großvater Großherzog Henri trugen. Das weiße Kleidundsstück ist also schon knapp 65 Jahre alt.

ActionPress Prinz Charles von Luxemburgs Taufe in Clervaux im September 2020

