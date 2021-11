Wie geht es jetzt weiter für sie? In der vergangenen Woche verkündeten Melanie Müller (33) und ihr Mann Mike Blümer das Aus ihrer Ehe. Trotz ihrer bekannten Probleme kam diese Nachricht für viele völlig überraschend. Umso mehr fragen sich die Follower der beiden nun, wie die nächsten Schritte von Mike und Melli aussehen – vor allem im Hinblick auf ihre gemeinsamen Kinder! Jetzt gab die Blondine bekannt, dass sie ein großes Interview geben möchte.

In ihrer Instagram-Story erzählte Melli ihren Fans nun, was genau sie vorhat: "Viele fragen sich, warum ich mich nicht wirklich dazu äußere, aber ich habe nach langem Überlegen jetzt gleich ein TV-Interview." In dem Fernseh-Talk sollen demnach alle Fragen geklärt werden, die ihre Follower zurzeit umtreiben, begründete die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihre Entscheidung.

Während sich Mike relativ schnell dazu entschlossen hatte, mit einem Statement zum Ende ihrer Ehe an die Öffentlichkeit zu gehen, war es um Melanie eher ruhig geworden. Mit einigen Werbeposts hatte sie ihre Fans auf den sozialen Netzwerken zudem irritiert. Jetzt scheint es jedoch auch von ihrer Seite bald endlich mehr Klarheit zu geben.

ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, November 2021

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

