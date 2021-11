Gestern Abend machte Mike Blümer das Ehe-Aus mit Melanie Müller (33) offiziell – doch die lässt sich bisher zu keinem öffentlichen Kommentar hinreißen! Nachdem am Mittwoch Fotos der Promi Big Brother-Gewinnerin mit einem anderen Mann durch die Medien gegangen waren, hatte ihr Noch-Partner Mike endgültig den Schlussstrich gezogen. Während der Vater ihrer Kinder jetzt ein wutentbranntes Interview nach dem anderen abliefert, scheint Melli nach außen hin das ganze Drama nur wenig anzuhaben: Der Ballermann-Star postet stattdessen fleißig Werbung auf Social Media!

Erst am Donnerstagabend teilte Mike in einem Interview mit Bild kräftig gegen seine Noch-Ehefrau aus. Melli ließ die Anschuldigungen bisher unkommentiert. Stattdessen teilte sie am Freitagnachmittag lieber Werbung für einer Sportklamotten-Marke in ihrer Instagram-Story. Mit ihrem Hund auf der Couch bewarb sie die sportlichen Sets mit einem entspannten Lächeln im Gesicht. Es ist allerdings gut möglich, dass sie diese Kooperations-Clips bereits lange vor dem Trennungs-Drama produziert hat.

Dass Melli und Mikes Ehe bröckelte, war bereits während der Ausstrahlung von "Promi Big Brother" im August deutlich geworden. Im Container hatte die Sängerin offen über die Differenzen zwischen sich und ihrem Partner gesprochen. Nach ihrem Sieg hatte dann allerdings alles danach ausgesehen, als hätten sie ihrer Ehe doch noch eine Chance gegeben. Mike erklärte allerdings jetzt, dass er bereits seit Wochen im Hotel lebe.

Anzeige

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Fashion Week Berlin, 2015

Anzeige

SAT.1 Melanie Müller, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Anzeige

Getty Images Mike Blümer und seine Frau Melanie Müller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de