Er nimmt Abschied! Günther Jauch (65) zählt zu den beliebtesten Moderatoren der deutschen Fernsehlandschaft. In mehr als 1.500 Sendungen führte der gebürtige Münsteraner etwa durch das Quiz Wer wird Millionär. Doch auch in vielen anderen Formaten konnte er als Showmaster überzeugen – etwa im alljährlichen Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen". Doch hier müssen seine Fans wohl bald auf den Fernsehpreisträger verzichten: Günther hat angekündigt, die Show in diesem Jahr zum letzten Mal zu präsentieren.

Wie das Medienportal DWDL berichtete, habe der Sender bestätigt, dass Günther am 5. Dezember seinen Abschied von der Show feiern werde. Damit endet eine Ära: Seit stolzen 25 Jahren blickt der 65-Jährige nun schon am Ende jedes Jahres auf die vergangenen 12 Monate zurück. In diesem Jahr sei eine rund vierstündige Livesendung geplant, in der die großen nationalen und internationalen Themen im Mittelpunkt stehen.

Auf die übrigen Sendungen mit Günther werde diese Entscheidung jedoch keine Auswirkungen haben, hieß es weiter. So werde die einstige Radiostimme auch weiterhin durch "Wer wird Millionär" führen. Wer im kommenden Jahr die Nachfolge antreten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Thomas Burg Helene Fischer und Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2020

RTL / Frank W. Hempel Günther Jauch bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2016

