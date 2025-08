Bill Kaulitz will "Wer wird Millionär?"-Telefonjoker werden

Bill Kaulitz (35) hat in seinem Podcast "Kaulitz Hills" eine Anfrage geteilt, die ihm kürzlich von einem Fan namens Gretchen geschickt wurde. Diese bat ihn, als Telefonjoker bei der Quizshow Wer wird Millionär? aufzutreten. Bill war von der Idee begeistert und erklärte, dass er immer schon einmal Telefonjoker sein wollte. Sein Zwillingsbruder Tom (35) zeigte sich allerdings skeptisch und riet davon ab, da er Zweifel an Bills Verlässlichkeit hegte.

Trotz der Bedenken ließ sich Bill nicht abschrecken und kündigte an, der Sache nachgehen zu wollen. Besonders neugierig sei er auf die Abläufe hinter den Kulissen: "Wie das so funktioniert, ob man dann den ganzen Tag bereitstehen muss." Kritisch könnte jedoch sein Verhältnis zum Moderator der Show, Günther Jauch (69), werden. Laut Bill sei Günther nicht gut auf ihn zu sprechen. Um Streit zu vermeiden, möchte er daher seinen Namen zunächst geheim halten, bis die Kandidatin ihn in der Sendung selbst nennt.

Bill ging im Podcast sogar noch weiter und scherzte über die Zweifel, die Tom an seiner Fähigkeit als Joker äußerte: "Wenn ich besoffen bin, dann kann ich das noch besser." Darüber hinaus deutete er an, im Falle eines Auftritts Jauch mit einer Anekdote überraschen zu wollen. Ob er tatsächlich als Telefonjoker bei "Wer wird Millionär?" auftreten wird, bleibt abzuwarten – eins steht fest: Die Fans wären bestimmt begeistert.

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker