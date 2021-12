Tragische Neuigkeiten von Clarence Avant! Der US-Amerikaner gilt als legendärer Musikmanager und -produzent. Bereits seit den Fünfzigerjahren arbeitet er in der Branche und wurde für seine Verdienste 2016 sogar mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Doch Clarence muss nun eine schreckliche Zeit durchleben: Seine Ehefrau Jacqueline ist tot – sie wurde offenbar bei einem Überfall erschossen.

Zahlreiche internationale Medien, darunter auch The New York Times, berichten aktuell über den Todesfall. Demnach soll die Philanthropin am Mittwoch in ihrem Haus in Beverly Hills gestorben sein – ersten Ermittlungen zufolge wurde sie das Opfer von Einbrechern, die sie erschossen. Die potenziellen Täter sind noch auf der Flucht. Jacqueline wurde 81 Jahre alt.

Jacqueline und Clarence waren über 50 Jahre verheiratet. In einem ersten Statement der Familie heißt es sehr emotional: "Jacqueline war eine erstaunliche Frau, Mutter und Wohltäterin. Sie wird von ihrer Familie, ihren Freunden und all den Menschen, denen sie in ihrem wundervollen Leben geholfen hat, sehr vermisst!"

Clarence Avant, Musikmanager

Jacqueline und Clarence Avant bei einer Gala, Oktober 2019

Jacqueline und Clarence Avent mit ihrer Tochter Nicole

