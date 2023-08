Von vielen geliebt: Die Stars trauern um Clarence Avant!

Sie zollen Clarence Avant Tribut! Gestern wurde bekannt, dass "The Black Godfather" gestorben ist. 2016 war dem Musikproduzenten die Ehre zuteilgeworden, dass er auf dem Hall of Fame einen Stern bekam. 2021 hatte sein Leben jedoch eine erschreckende Wende genommen: Seine geliebte Frau Jacqueline Alberta Grey war von einem Einbrecher getötet worden. Nun ist Clarence mit seiner Liebsten wieder vereint – und seine prominenten Freunde trauern um ihn!

Wie Daily Mail berichtet, melden sich bereits einige Stars zu Wort und widmen Clarence rührende Worte. Ex-US-Präsident Barack Obama (62) und seine Frau Michelle (59) geben eine emotionale Erklärung ab: "Clarence Avant war einer unserer Lieblingsmenschen." Er sei ein Beispiel für Coolness und Cleverness gewesen, die ihm ermöglichte, alles zu erreichen. Auch Stars wie Gwyneth Paltrow (50), Lionel Richie (74) oder Pharrell Williams (50) nehmen im Netz Abschied.

In einem Statement gab Clarences Familie sein Ableben bekannt. "Clarence hinterlässt eine liebevolle Familie und ein Meer von Freunden und Kollegen, die die Welt verändert haben und die Welt noch für Generationen verändern werden", erklärten sie. Der Produzent sei in seinem Zuhause in Los Angeles friedlich eingeschlafen.

Barack und Michelle Obama bei einem Staatsbesuch in London im Mai 2011

Pharrel Williams bei seinem Louis-Vuitton-Debüt auf der Pariser Fashion Week 2023

Jacqueline und Clarence Avant im August 2016

