Erste Erfolge bei den Ermittlungen zu der Ermordung von Jacqueline Avant! Vor wenigen Tagen wurde die Frau des Musikmanagers Clarence Avant bei einem Überfall erschossen. Vergangenen Mittwoch sollen sich Einbrecher Zugang zu dem Haus des Paares in Beverly Hills verschafft und den tödlichen Schuss auf Jacqueline abgefeuert haben. Wie jetzt bekannt wurde, konnte ein Verdächtiger gefasst und wegen Mordes angeklagt werden.

Nach Berichten von TMZ wurde der mutmaßliche Täter wenige Stunden nach der Tat unweit des Hauses der Avants aufgegriffen, während er im Begriff war, eine weitere Straftat zu begehen. Am Montag gab die Staatsanwaltschaft von Los Angeles dann bekannt, dass der Verdächtige unter anderem wegen Mordes, versuchten Mordes sowie zwei Fällen von Wohnungseinbruch angeklagt wurde. Zu den Motiven des Angeklagten gebe es noch keine Informationen. Man gehe jedoch davon aus, dass Clarence und Jacqueline Avant nur zufällig Opfer des tragischen Überfalls wurden.

Des Weiteren gab TMZ neue Details zum Tathergang bekannt. So soll der Verdächtige schon am frühen Morgen des 1. Dezember in das Haus eingebrochen sein. Anschließend habe er Jacqueline erschossen und dann die Waffe auf einen Wachmann gerichtet. Dieser sowie Clarence, der ebenfalls anwesend war, blieben jedoch unverletzt.

Jacqueline und Clarence Avant bei einer Gala, Oktober 2019

Jacqueline und Clarence Avant

Jacqueline und Clarence Avant im August 2016

