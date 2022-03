Nun kann Jacqueline Avant endlich ihre Ruhe finden. Im vergangenen Jahr gab Clarence Avant die traurige Nachricht bekannt, dass seine geliebte Ehefrau nach einem Überfall auf ihr Anwesen ums Leben gekommen sei. Wenige Tage nach der schrecklichen Mitteilung wurde dann auch ein potenzieller Täter gefasst und wegen Mordes vor Gericht angeklagt. Jetzt hat sich der Mörder von Clarence Frau der Tat schuldig bekannt.

Wie TMZ nun bekannt gab, plädierte der Angeklagte am Donnerstag vor Gericht auf schuldig. Laut des Staatsanwalts von Los Angeles, George Gascón, gestand Aariel Maynor nun, dass er Anfang Dezember in das Haus des Paares eingebrochen und die 81-Jährige ermordet habe. Seinerzeit verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in das Haus von Clarence und Jacqueline in Beverly Hills und eröffnete das Feuer, als er der Philanthropin begegnete. Auch auf einen Wachmann soll der Einbrecher geschossen haben. Die zweifache Mutter wurde schnellstmöglich in Krankenhaus gebracht, wo sie am Ende jedoch ihren Schusswunden erlag.

Laut der Staatsanwaltschaft soll Aariel Maynor dann am 30. März endgültig verurteilt werden. Der Richter könnte dem Mörder eine Strafe von 170 Jahren in Haft bis sogar lebenslänglich aufbrummen. Bei guter Führung könnte er jedoch auch frühzeitig auf Bewährung entlassen werden.

Getty Images Jacqueline und Clarence Avant im August 2016

Getty Images Jacqueline Avant

Getty Images Jacqueline und Clarence Avant

