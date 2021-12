Romantische News von Julian Morris! Der Schauspieler wurde in der Serie Pretty Little Liars weltbekannt. Als Dr. Wren Kingston spielte er sich in die Herzen der Fans der beliebten Show. Was viele nicht wussten: Privat ist Julian seit 18 Jahren mit seinem Partner Landon Ross liiert. Und jetzt verkündeten die beiden ganz nebenbei noch eine Mega-Nachricht: Sie haben bereits geheiratet!

Auf ihren Instagram-Accounts posteten die zwei jetzt jeweils ein Pärchenfoto inklusive süßer Zeilen an den jeweils anderen. "18 gemeinsame Jahre, die am allerschönsten waren, weil ich sie mit dir verbringen durfte", schrieb Julian unter seinen Post. In seiner Story legte Landon daraufhin nach. Er teilte liebe Glückwünsche und fügte hinzu: "Und wir sind sogar verheiratet!"

Für so viele Jahre an der Seite des Partners sind Julian und Landon sichtlich dankbar. Und das Paar scheint auch eine ganze Menge Vorfreude auf die Zukunft zu haben. "In unser 19. Jahr zu starten, ist das Beste im Leben", schrieb Landon unter seinen Post.

Anzeige

Instagram / julianmorris Schauspieler Julian Morris im August 2018

Anzeige

Instagram / landonross Landon Ross und Julian Morris

Anzeige

Instagram / julianmorris Landon Ross und Julian Morris

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Julian schon 18 Jahre mit seinem Partner liiert ist? Ja, wieso denn auch nicht? Nein, das hat mich mega überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de