Der Pretty Little Liars-Cast konnte seinen Durchbruch bereits vor zehn Jahren feiern! In sieben Staffeln begeisterten Lucy Hale (30), Shay Mitchell (33), Ashley Benson (30), Troian Bellisario (34), Sasha Pieterse (24) und Co. die Zuschauer immer wieder aufs Neue. 2017 flimmerte die letzte Folge des Teen-Dramas über die TV-Bildschirme. Und bei den Schauspielern hat sich seit Beginn der Serie sowohl optisch wie beruflich so einiges verändert. Promiflash zeigt euch jetzt, wie sich die PLL-Hauptdarstellerinnen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben.

Lucy Hale verkörperte in dem beliebten Format die Figur der Schülerin Aria Montgomery. Von ihren anfangs langen, welligen Haaren hat sie sich mittlerweile verabschiedet und verzaubert ihre Fans jetzt mit einem kurzen Bob. Nach ihrer erfolgreichen Zeit am PLL-Set brachte Lucy ihre Schauspielkarriere weiter auf Vordermann – in dem neuen Riverdale-Spin-Off ergatterte Lucy die Hauptrolle der Katy Keene.

Ihre Kollegin Shay Mitchell spielte Arias schüchterne Freundin Emily Fields, die sich im Laufe der Sendung schließlich als lesbisch outete. Heute ist die 33-Jährige in einer glücklichen Beziehung mit dem ehemaligen Fernsehmoderator Matte Babel (39) und seit vergangenem Oktober sind die beiden stolze Eltern einer kleinen Tochter namens Atlas. Ihrem Beruf vor der Kamera geht die brünette Schönheit immer noch nach: Zuletzt war sie in der Netflix-Serie You zu bewundern.

Ashley Benson spielte bei "Pretty Little Liars" die Rolle von Hanna Martin. Mit ihrer langen, blonden Haarpracht experimentierte die Beauty nach PLL viel herum. Erst kürzlich trennte sich die 30-Jährige von Model Cara Delevingne (27) – da schien eine Typveränderung genau das Richtige zu sein. Sie präsentiert sich aktuell mit pinker kurzer Mähne auf Instagram. Doch kurze Zeit später kehrte sie zu ihrer natürlichen Haarfarbe zurück. Zuletzt bewies Ashley ihr schauspielerisches Talent 2018 in dem Drama "Her Smell". Darin stand sie unter anderem neben Cara vor der Kamera.

Troian Bellisario hauchte der Figur Spencer Hastings Leben ein, die mit ihrer Cleverness die eine oder andere heikle Situation für die fünf Freundinnen bravourös meisterte. Seit 2016 ist sie mit dem Suits-Star Patrick J. Adams (38) verheiratet. Zwei Jahre später verkündete das Paar, ein Töchterchen bekommen zu haben. Troian führt außerdem Regie bei Filmen und Serien: In der letzten Staffel von PLL gab sie erstmals ihren Kollegen von der anderen Seite des Sets aus Anweisungen.

Alison DiLaurentis bildet das Schlusslicht der Mädchen-Clique. Die freche Blondine wurde von Sasha Pieterse verkörpert. Mittlerweile ist die 24-Jährige in eine ganz andere Rolle geschlüpft – sie ist Mutter. Von den fünf Hauptdarstellerinnen war sie die Einzige, die an dem PLL-Spinn-Off "The Perfectionists" mitwirkte. Die Serie wurde jedoch wegen schlechter Quoten nach einer Staffel abgesetzt.

