Große Trauer in der Sportwelt. Als Mitglied im KTM-Team erlangte René Hofer in der Vergangenheit mit seinem Können auf der Motocross-Maschine große Bekanntheit. Schon bei mehreren Veranstaltungen konnte der junge Sportler glänzen und räumte die eine oder andere Auszeichnung ab. Jetzt gönnte sich der Österreicher gemeinsam mit Freunden einen Skiausflug, bei dem sich eine Tragödie ereignete: René wurde von einer Lawine erfasst und starb.

"Die gesamte KTM-Familie ist zutiefst traurig über die schreckliche Nachricht, dass MX2-Werksrennfahrer René Hofer zusammen mit zwei seiner Freunde nach einem Skiunfall in Österreich verstorben ist", teilte Renés Team am Sonntag in einem Statement via Instagram mit. Der 19-Jährige soll im Rahmen einer Skitour mit seiner Gruppe einen Berg bestiegen haben – dann löste sich der Schnee und überrollte René und acht weitere Teilnehmer des Ausflugs.

Nur mithilfe von Suchgeräten konnten die Rettungskräfte die verschütteten Opfer ausfindig machen. Während René und sein Kumpel nur noch tot geborgen werden konnten, verstarb sein weiterer Freund anschließend in einem Krankenhaus in Klagenfurt.

Anzeige

Instagram / renehofer711/ René Hofer in Südfrankreich im Februar 2021

Anzeige

Instagram / renehofer711 René Hofer, Motocross-Star

Anzeige

Instagram / renehofer711 René Hofer in Oberösterreich im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de