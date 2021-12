Lisa Ortgies und ihr Mann gehen von nun an getrennte Wege. Zwanzig Jahre lang sind die Moderatorin und ihr Gatte verheiratet – doch wesentlich mehr ist über ihre Beziehung nicht bekannt. Die langjährige Gastgeberin des Fernsehmagazins "Frau tv" ist nämlich schon immer peinlich genau darauf bedacht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. So erschien sie bisher auch auf Red-Carpet-Events nie in Begleitung ihres Partners. Umso unerwarteter ist nun die Meldung: Die Ehe des Paares ist in die Brüche gegangen!

"Mein Mann und ich haben uns nach 20 Jahren Ehe scheiden lassen", das bestätigte Lisa nun selbst gegenüber Bild am Sonntag. Was genau zu dem Liebes-Aus führte, behielt sie allerdings für sich. Die frischgebackene Single-Lady gab ansonsten nur noch preis: "Ich weiß jetzt selbst nach meiner eigenen Scheidung viel besser, was einem fehlt, was ich nach einer Trennung klären muss." Ob sie diese Dinge inzwischen wohl klären konnte?

Das plaudert die 55-Jährige vielleicht in ihrem Podcast aus, in dem sie ihr Ehe-Aus weiter verarbeitet. Darin spricht sie mit verschiedenen prominenten Gästen – wie etwa Ross Antony (47) – über Beziehungen, Sexualität und Liebe. Was Lisa dabei ganz besonders interessiert: "Alle elf Minuten verliebt sich angeblich ein Single, aber alle vier Minuten wird eine Ehe geschieden. Ich will wissen, was davor, während einer Beziehung und danach passiert."

Anzeige

ActionPress Lisa Ortgies in der WDR-Sendung "Kölner Treff" im Oktober 2017

Anzeige

ActionPress Lisa Ortgies in der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes" in Hannover im April 2018

Anzeige

ActionPress Lisa Ortgies in der WDR-Sendung "Kölner Treff" im Oktober 2017

Anzeige

Glaubt ihr, sie enthüllt in ihrem Podcast weitere Details zu ihrer Scheidung? Nee, niemals! Ja, da bin ich mir sicher. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de