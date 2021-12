Schocknachricht aus Italien: Elly Mattiuzzo ist tot. Die Italienerin war Teil der Mailänder-Eiskunstlauf-Gruppe "Hot Shivers" und lebte für den Sport. Vor zwei Jahren nahm sie im Alter von erst 16 Jahren an der Juniorenweltmeisterschaft in der Schweiz teil. Jetzt fand ihr Leben ein tragisches Ende: Sie kam vergangenes Wochenende bei einem schweren Autounfall ums Leben – auch ihr Freund starb bei dem Unfall.

Wie unter anderem das italienische Sportmagazin Gazzetta dello Sport berichtet, waren Elly und ihr Partner Daniele Volanti am Samstagabend in einem Fiat 500 unterwegs. Auf der Straße in Richtung Castello di Murata geriet das Paar mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Golf. Bei dem Aufprall wurde der Fiat vollständig zerstört – beide Insassen waren sofort tot. Sowohl Elly als auch Daniele waren erst 18 Jahre alt.

Der 19-Jährige Fahrer des anderen Autos wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, doch scheint mit dem Schock davongekommen zu sein. Schon in der Vergangenheit soll es auf dieser Strecke in Italien vermehrt zu Unfällen gekommen sein.

Anzeige

Instagram / _ellyellyy_ Eiskunstläuferin Elly Mattiuzzo

Anzeige

Instagram / _ellyellyy_ Eiskunstläuferin Elly Mattiuzzo

Anzeige

Instagram / _ellyellyy_ Eiskunstläuferin Elly Mattiuzzo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de