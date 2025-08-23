Bei Stadtbummel: Derek Houghs Frau zeigt ihren Babybauch

Derek Hough (40) und Hayley Erbert nutzten einen sonnigen Tag in Los Angeles für eine entspannte Shoppingtour in Larchmont Village. Das Tanzpaar wurde dabei gesichtet, wie sie Eiskaffee schlürfend durch die Straßen bummelten. Besonders ins Auge fiel Hayleys Outfit: Ein schwarzer Leotard, der ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene setzte, sorgte für bewundernde Blicke. Derek hingegen kombinierte ein graues T-Shirt mit bequemen Jogginghosen und wechselte später sogar in eine andere sportliche Hose. Das Paar wirkte entspannt und glücklich.

Seit ihrer Hochzeit im letzten Jahr scheinen Derek und die Tänzerin auf einer wahrhaftigen Erfolgswelle zu reiten. Erst im vergangenen Monat gaben sie bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. "Wir können nicht glauben, dass das Größte, das uns passieren wird, so klein sein kann", kommentierte das Paar überglücklich das Video, das sie auf Instagram veröffentlichten. Dies wird das junge Eheglück endgültig krönen. Neben dem privaten Glück gibt es auch berufliche Neuigkeiten zu vermelden: Derek wird künftig als Moderator für die Sendung "Extra" vor der Kamera stehen und damit seine Vielseitigkeit noch einmal unter Beweis stellen.

Derek ist spätestens seit seinen glanzvollen Auftritten bei Dancing with the Stars ein bekanntes Gesicht im Showgeschäft. Seine Beziehung zu Hayley hält er dabei auch öffentlich nicht zurück und bezeichnete sie bereits als die "Liebe seines Lebens". Das Paar hatte im Vorjahr mit einem emotionalen Hochzeitsvideo ihre Fans bezaubert. Nun, da sie Nachwuchs erwarten, freuen sich ihre Anhänger umso mehr darauf, das nächste Kapitel ihrer Liebesgeschichte mitzuerleben. Hayley, die ebenfalls als Tänzerin bekannt ist, hat dabei immer wieder hervorgehoben, wie großartig Dereks Unterstützung für sie ist – sowohl privat als auch professionell.

Instagram / hayley.erbert Derek Hough und Hayley Erbert im Oktober 2024

Instagram / derekhough Schwangere Hayley Erbert, August 2025

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert, Tänzerin