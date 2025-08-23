Heidi Klum isst wöchentlich eine ganze Knolle Knoblauch

Model und Moderatorin Heidi Klum (52) hat mit einer überraschenden Offenbarung für Aufsehen gesorgt. Während eines Spiels namens "Was ist gelogen?" mit ihren "Project Runway"-Kollegen Law Roach, Nina Garcia (60) und Christian Siriano (39) enthüllte sie, dass sie jede Woche eine ganze Knolle rohen Knoblauch verzehrt. "Jeden Tag?", fragte Nina in dem TikTok-Clip verblüfft, doch Heidi stellte klar: "Eine ganze Knolle pro Woche." Zunächst hatten ihre Mitspieler gezweifelt, ob diese Aussage stimmen könnte, doch ihre Bestätigung ließ die Runde staunen.

Christian Siriano vermutete sofort, dass Heidis Knoblauchliebe tatsächlich wahr sein könnte, war jedoch überrascht, als sie dies schließlich bestätigte. Sie erklärte, dass sie die Knolle nicht täglich, sondern über die Woche verteilt esse und das Gemüse einfach "überall kaufen" könne. Während der Diskussion wurde ebenfalls deutlich, dass Heidi zwar fließend Deutsch und Englisch spricht, jedoch weder Französisch noch Italienisch beherrscht, was sie während des Spiels zunächst behauptete. Diese Aufdeckung schockte das Trio ebenfalls, da sie zuvor mühelos einen Satz in Italienisch gesagt hatte, um die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen zu untermauern. Trotz des Knoblauchgeständnisses betonte ein Kollege, dass er nie etwas von ihrem Konsum gerochen habe.

Heidis außergewöhnliche Ernährung wirft natürlich die Frage auf, ob der Knoblauch möglicherweise ihr Schönheitsgeheimnis ist. Die vierfache Mutter ist bekannt für ihre makellose Haut und ihre jugendlich wirkende Ausstrahlung, was regelmäßig Anlass zu Spekulationen bietet. Das Model selbst ist auch abseits solcher Spiele ungehemmt und bodenständig – so zeigte sie sich erst kürzlich in einem freizügigen Fotoshooting für ein bekanntes Magazin am Meer, bei dem sie sich komplett nackt präsentierte. Ob Knoblauch tatsächlich Teil ihres Wellness-Rezepts ist, bleibt wohl ihr Geheimnis. Doch ihre Offenheit und überraschenden Enthüllungen sind zweifellos ein Grund, warum Heidi ihre Fans weltweit fasziniert.

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum und Nina Garcia bei einer Golden-Globe-Party in Beverly Hills, 2016

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Smoothie, Juli 2025