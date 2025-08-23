Schwangere Vanessa Hudgens findet Mutterschaft anstrengend

Vanessa Hudgens (36) erwartet derzeit ihr zweites Kind mit Ehemann Cole Tucker (29). Die Schauspielerin kann sich allerdings nicht viel ausruhen – immerhin muss sie sich auch um ihren 13 Monate alten Sohn kümmern. Gegenüber E! News spricht sie nun ehrlich darüber, dass das Muttersein ihre Zeitplanung völlig verändert hat. "Mama zu sein ist buchstäblich das Anstrengendste auf der ganzen Welt", erzählt der High School Musical-Star und fügt hinzu: "Balance? Ich kenne sie nicht."

Wie sehr der gemeinsame Alltag mit ihrem Sohn Vanessa fordert, beschreibt sie mit Humor: Die 36-Jährige sei oft zwischen Extremen hin- und hergerissen, was sie dennoch als eine Art von Balance sehe. Trotzdem habe das Elternsein ihr geholfen, bewusster im Moment zu leben. "Es ist so einfach, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. [...] Aber das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist der Moment, der gerade vor dir liegt", betont Vanessa.

Die Sängerin verkündete ihre Babynews vergangenen Monat. Dazu veröffentlichte sie Schnappschüsse auf Instagram, auf denen sie mit dem Baseballspieler posierte. Das Paar strahlte Seite an Seite in einem Garten, während Vanessa stolz ihren Babybauch präsentierte. "Runde zwei!", schrieb sie dazu. Ihre Beziehung zu Cole begann im Jahr 2020, und drei Jahre später folgte die Traumhochzeit, die Freunde und Familie zusammenbrachte. Im Juli vergangenen Jahres krönte schließlich die Geburt ihres Sohnes ihre Liebe.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens