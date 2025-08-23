Neuer Look: Sängerin Meghan Trainor trägt jetzt einen Pony

Meghan Trainor (31) sorgt mit einem völlig neuen Look für Furore! Die Sängerin zeigte sich in einem Video auf TikTok mit einer Frisur, die alle Aufmerksamkeit auf sich zog: Ihr platinblondes Haar ist nun zu einem langen, glatten Pferdeschwanz gestylt, während ein Pony ihr Gesicht umrahmt. Mit diesem Schopf wagte sich die Sängerin an die sogenannte "Stiletto Challenge", bei der sie auf einem Schuh balancierte, während im Hintergrund Nicki Minajs (42) Song "High School" gespielt wurde.

Doch statt der sportlichen Leistung galt der Fokus eindeutig Meghans Haarverwandlung. Ein Nutzer kommentierte überrascht: "Oh mein Gott, ich habe sie nicht erkannt." Ein anderer User verwechselte sie mit einem anderen blonden Promi: "Ich dachte erst, das wäre Paris Hilton!" Doch auch das Outfit der "All About That Bass"-Interpretin hinterließ einen bleibenden Eindruck bei ihren Followern. Zu Turnschuhen und Kniestrümpfen kombinierte die 31-Jährige ein Kleid, das einer umgedrehten Jogginghose ähnelte. "Ist das eine Adidas-Hose? Du bist ja so einzigartig!", schrieb ein Fan.

Meghans Reise zur Selbstverwirklichung durch äußere Veränderungen hat viel Aufmerksamkeit und Bewunderung, aber auch Kritik erzeugt. Besonders ihr deutlicher Gewichtsverlust stößt bei manchen Fans sauer auf. In ihrem Debüt-Hit "All About That Bass" sang sie noch darüber, stolz darauf zu sein, keinen normschönen Körper zu haben. Inzwischen nutzt die Blondine eine Abnehmspritze. In ihrem Podcast "Workin' On It" erläuterte sie: "Ich habe viel recherchiert und mich sicher gefühlt. Also habe ich es einfach gemacht."

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, August 2025

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin

Getty Images Meghan Trainor, Sängerin