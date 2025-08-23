Todesfall von Crewmitglied stoppt den "Emily in Paris"-Dreh

Ein tragischer Zwischenfall überschattet die aktuellen Dreharbeiten der fünften Staffel von Emily in Paris: Ein 47-jähriger Regieassistent brach in dem Hotel Danieli in Venedig zusammen und starb noch vor Ort. Der Italiener erlitt höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt und konnte nicht wiederbelebt werden, wie dpa berichtet. Kurz vor dem geplanten Ende der Serie wurden die Dreharbeiten fürs Erste deshalb unterbrochen – für wie lange ist unklar, auch wann weiter gefilmt werden kann. Der Cast rund um Lily Collins (36) soll erschüttert von dem Vorfall sein.

Die kommende Staffel der gefeierten Netflix-Serie spielt erstmals auch in Italien, mit Drehorten in Rom und Venedig. Im Mai hatte das Produktionsteam bereits in der italienischen Hauptstadt gefilmt. Dort sollten die Aufnahmen nach ursprünglichem Plan bis nächsten Montag abgeschlossen werden. Wie es nach dem plötzlichen Todesfall weitergeht, ist noch offen. Die fünfte Staffel von "Emily in Paris" soll im Dezember bei dem Streaming-Giganten erscheinen – die Fans warten bereits gespannt.

Bereits in den vergangenen Tagen waren immer wieder Bilder vom Set der neuen Staffel aufgetaucht. So glänzte Lily, welche die Rolle der Emily Cooper spielt, während des Drehs ganz in Rot. Die Fortsetzung zeigt, wie sich die Hauptfigur versucht, in Rom ein neues Leben aufzubauen – dabei geht es vorrangig um ihre Beziehung zu Marcello, dem von Eugenio Franceschini (33) gespielten charismatischen Italiener. "Emily in Paris" begeistert bereits seit 2020 die Zuschauer – mit Mode, Drama und ganz viel Liebe.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins im Januar 2024

Netflix / Giulia Parmigiani Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) und Emily Cooper (Lily Collins) in "Emily in Paris"

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"