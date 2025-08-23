Evelyn Burdecki rockt in Kebekus-Show Shirin-David-Song

Evelyn Burdecki (36) hat in der neuesten Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" für einen unvergesslichen Auftritt gesorgt. Im Rahmen des Formats "Duett Roulette" performte sie gemeinsam mit Lucy Diakovska (49) den Song "Bauch, Beine, Po" von Shirin David (30). Das Besondere daran: Die Sängerinnen wussten im Vorfeld weder, welchen Song sie singen, noch, mit wem sie ihn präsentieren werden. Erst während ihrer Performance hörten sie die Stimme ihres Partners. Evelyn, die in einem weißen, sportlichen Outfit mit High Heels glänzte, beeindruckte dabei vor allem mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow, die das Publikum restlos begeisterte.

Carolin Kebekus (45) selbst durfte sich mit Ross Antony (51) messen, während Evelyn und Lucy als Team brillierten. Obwohl die anderen Duette, wie etwa Lucy und Max Mutzke (44) mit ihrer Interpretation von Robbie Williams (51) Hit "Kids", stimmlich überzeugender waren, konnte Evelyn das Publikum mit ihrem humorvoll-verspielten Auftritt für sich gewinnen. Ihre Tanzmoves und Twerking-Einlagen wurden geschickt eingesetzt, um ihre gesanglichen Schwächen charmant zu überspielen. Die Zuschauer honorierten ihre Performance am Ende der Show mit dem Sieg.

Evelyn, die seit ihrem Sieg beim Dschungelcamp immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, zeigte an diesem Abend erneut, warum sie so beliebt ist. Mit ihrer fröhlichen Ausstrahlung und ihrem Mut, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, gewann sie die Herzen der Zuschauer. Lucy, bekannt als Mitglied von No Angels, ergänzte Evelyns Energie perfekt und zeigte, dass auch sie sich für keinen Spaß zu schade ist.

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025