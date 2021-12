Martha De Laurentiis bleibt in Erinnerung. Die Filmproduzentin braute sich eine wahre Hollywood-Karriere auf. Sie war Teil großer Produktionen, wie "Breakdown", "U-571", "Hannibal" und "Roter Drache". Mit ihrem im Jahr 2010 verstorbenen Mann Dino De Laurentiis gründete sie ihre eigene Firma und brachte in der Ehe zwei Töchter zur Welt. Nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Martha starb im Alter von 67 Jahren an Krebs.

Ihre Freunde und Familie trauern. Marthas Tochter Dina nahm öffentlich Abschied von ihrer Mutter. Sie beschrieb sie als eine "warme, großzügige, optimistische Seele", die in ihrer Rolle als Ehefrau, Mutter, Großmutter und Freundin viele Menschen berührte, zitierte sie The Hollywood Reporter. Und Martha (67) wird nachwirken. "Ihre Freundlichkeit, Intelligenz und Anmut werden uns weiterhin inspirieren", stellte Dina fest.

Auch ihr Kollege und Filmproduzent Bryan Fuller widmete Martha rührende Worte. Auf Instagram verriet er, dass sie friedlich im Kreise ihrer Familie verstorben sei. Er lobte sie außerdem als "erstaunliche Frau", die ein brillantes Erbe hinterlässt.

Getty Images Martha De Laurentiis, Filmproduzentin

