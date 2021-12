Olesya Rulin hat Ja gesagt! Durch ihre Darstellung der Kelsi Nielsen in allen drei Teilen der beliebten High School Musical-Reihe gelangte die Schauspielerin Anfang der 2000er-Jahre zu weltweiter Bekanntheit. Inzwischen begeistert die brünette Schönheit regelmäßig rund 226 Tausend Follower auf ihrem Social-Media-Account. Im Netz zeigt sie sich allerdings nur sehr selten mit ihrem Partner Joseph Noel Pauline, mit dem sie sehr glücklich scheint. Jetzt verriet Olesya, dass sie ihren langjährigen Freund geheiratet hätte.

Diese tollen Neuigkeiten gab die Schauspielerin nun auf ihrem Instagram-Account bekannt. Dort veröffentlichte Olesya eine Reihe an Bildern, die das Brautpaar an ihrem großen Tag zeigten. Obwohl sie alle Aufnahmen nur in Schwarz-Weiß postete, war zu erkennen, dass die Beauty ein helles Ensemble aus einem bodenlangen Kleid mit einer farblich abgestimmten Jacke darüber trug. Joseph hingegen entschied sich für einen schlichten dunklen Anzug.

Offenbar liegt die Hochzeit der 35-Jährigen und ihres Liebsten allerdings schon einige Wochen zurück. Einen ihrer Post kommentierte sie nämlich mit einem Datum: dem 11. November 2021. Anschließend kündigte die gebürtige Russin noch an, ihren Followern im kommenden Jahr alle Details über die Hochzeit mitzuteilen. Während Olesya auf ihrem Profil jede Menge Fotos von der Hochzeit postete, teilte Joseph bisher keine Eindrücke von der Trauung.

Anzeige

Instagram / joeypauline Olesya Rulin und ihr Mann Joseph Noel Pauline im November 2021

Anzeige

Instagram / joeypauline Joseph Noel Pauline und Olesya Rulin im November 2021

Anzeige

Instagram / olesyarulin Olesya Rulin im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de