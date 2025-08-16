Taylor Swift dankt Brad Pitt für ihren Podcast-Auftritt

Taylor Swift (35) machte kürzlich einen überraschenden Auftritt im Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce (35), Star der Kansas City Chiefs. Dabei verriet die Sängerin, dass ausgerechnet Hollywood-Legende Brad Pitt (61) ihr den entscheidenden Anstoß für diesen Besuch gab. In der Folge, die am Mittwoch, den 13. August, veröffentlicht wurde, erklärte sie: "Ich habe einfach gesagt: 'Kann ich in den Podcast kommen, weil Brad Pitt es gemacht hat, und ich will das auch?'" Wenig überraschend stimmte Travis' Bruder und Co-Host Jason Kelce (37) begeistert zu. Es war nach rund zwei Jahren Beziehung ihr erster Besuch in der Show, was die Fans umso mehr begeisterte.

Der Grund für Taylors Besuch war nicht nur ihre Liebe zum Podcast, sondern vor allem die Promotion ihres kommenden zwölften Albums "The Life of a Showgirl". Gemeinsam mit Travis plauderte sie über das Projekt und scherzte, dass sie dafür extra einen "glitzernden Aktenkoffer" dabei hatte. Jason, stark neugierig auf das neue Album, fragte, ob er schon vor dem Erscheinungstermin am 3. Oktober reinhören dürfe – doch Taylor blieb hart: "Nein, wir trauen dir nicht." Die Episode brach in kürzester Zeit alle Rekorde. Innerhalb der ersten Stunde erreichte sie unfassbare 1,3 Millionen Aufrufe und liegt mittlerweile bei über zehn Millionen Klicks auf YouTube – weit mehr als die 584.000 Views, die Brad Pitt mit seiner Podcast-Folge im Juli erzielt hatte.

Obwohl Taylor einer der größten Stars der Musikwelt ist, zeigte sie im Podcast ihre humorvolle und entspannte Seite, die perfekt zur lockeren Atmosphäre des Brüder-Duos passte. Ihre Beziehung mit Travis sorgt schon länger für Schlagzeilen und wird von Fans liebevoll verfolgt. Das Paar hielt seine Liebe in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso größer war die Freude über Taylors unerwartetes Auftauchen. Neben der Vorbereitung auf ihr neues Album genießt die mehrfache Grammy-Gewinnerin das Leben mit dem erfolgreichen NFL-Spieler, der erst kürzlich in Interviews scherzte, dass Taylor seine traurigen Momente nach der Super-Bowl-Niederlage mit ihrer Musik aufgehellt habe. Diese Verbindung zwischen Pop und Football scheint beide Seiten immer wieder zu inspirieren und zu begeistern.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

