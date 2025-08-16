Darf Theo Trebs' Familie seinen Erotik-Thriller schauen?

Am 21. August startet das erotische Sommer-Drama "Fall For Me" auf Netflix. Theo Trebs (30) spielt darin den mysteriösen Klubbesitzer Tom, der Lilli (Svenja Jung, 32) um den Finger wickelt. Dabei kommt es auch zu einigen heißen Szenen zwischen den Hauptcharakteren. Für den Berliner ist es kein Problem, seiner Familie von dieser Rolle zu erzählen und sie den Film bald schauen zu lassen. "Ich habe ihnen ganz stolz den Trailer gezeigt", berichtet Theo im Promiflash-Interview und ergänzt: "Ich habe zwei Schwestern, die mit der Art, wie ich in dem Film auftrete, nichts anfangen können. Es hat dann eher Spaß gemacht, ihnen diesen Trailer zu zeigen."

Theo ist in seiner Familie nicht der einzige Schauspieler. Der 30-Jährige ist eines von fünf Geschwistern, die alle schon in die Theater- und Filmwelt eingetaucht sind. Sowohl Theo als auch Enno und Nele Trebs sind in dem Fernsehfilm "Krupp – Eine deutsche Familie" aus dem Jahr 2009 zu sehen. Die Brüder standen außerdem in "Das weiße Band" gemeinsam vor der Kamera. Dass das älteste Geschwisterkind nun in einem potenziellen Sommerhit mitspielt, ist für die gesamte Familie ein Grund zur Freude.

Für Theo ist "Fall For Me" eine komplett neue Erfahrung. Allerdings war es genau das, was ihn an dem Film gereizt hat. "Die Szenen sind sehr explizit geschrieben worden. Man liest das und denkt: 'Wild'. Das anzugehen, war wahnsinnig spannend", machte er gegenüber Promiflash deutlich. Am Set sorgte dann ein Intimitätscoach dafür, dass sich alle Beteiligten wohl und sicher fühlen konnten.

Julia Terjung / Netflix Theo Trebs, Schauspieler

IMAGO / Future Image Nele Trebs, Schwester von Theo Trebs

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

