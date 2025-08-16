Beleidigungen: Meghann Fahys kalter Start mit Julianne Moore

Meghann Fahy (35) hatte es gleich am ersten Drehtag der Netflix-Serie "Sirens" in sich: In einer Szene musste sie Julianne Moore (64) direkt ins Gesicht schauen und sie als "Schl*mpe" bezeichnen. Bei "Late Night with Seth Meyers" sprach die Schauspielerin jetzt über diese Herausforderung. "Ich dachte mir: 'Ähm, okay. Jetzt werde ich ins kalte Wasser geworfen'", scherzte sie. Im Gespräch lobte die "White Lotus"-Darstellerin außerdem ihre Kollegin und gab zu, dass sie sich Juliannes Ausstrahlung kaum entziehen könne. "Ganz ehrlich, wenn sie im echten Leben eine Sektenführerin wäre, wäre ich Mitglied dieser Sekte", gestand Meghann augenzwinkernd.

Die Serie "Sirens", die seit Mai auf Netflix verfügbar ist, erzählt die Geschichte von Meghanns Figur Devon DeWitt, die versucht, ihre Schwester Simone aus den Fängen einer Sekte zu befreien. Die Sekte wird von der charismatischen und manipulativen Michaela Kell, gespielt von Julianne Moore, geleitet. Doch Devons Versuch der Intervention wird zur echten Herausforderung, denn Michaela ist eine mächtige Gegnerin. Neben den beiden Schauspielerinnen gehören laut People Magazine auch Glenn Howerton (49), Kevin Bacon (67) und Felix Solis zum Starensemble der Mini-Serie, die über ein explosives Wochenende hinweg erzählt wird.

Im Interview zeigte Meghann Fahy ihre humorvolle Seite: Gemeinsam mit Seth Meyers (51) scherzte sie darüber, dass ihre Figur womöglich die Böse sei. "Ich weiß nicht, warum sie versucht, diese Sekte zu zerstören. Ihre Schwester hat definitiv ein besseres Leben", lachte Meghann. Während Julianne für ihre beeindruckende Performance als Sektenführerin viel Lob erntet, zeigte sich Meghann tief beeindruckt von ihrer Kollegin. Julianne, die sowohl als Schauspielerin als auch privat für ihren Stil und Charisma bekannt ist, bewies also einmal mehr, warum sie zu den gefragtesten Kolleginnen in Hollywood zählt.

Meghann Fahy, Schauspielerin

Julianne Moore, Schauspielerin

Meghann Fahy bei den 7th Annual Fashion Los Angeles Awards