Als Stürmer wurde Marvin Morgan in der dritten englischen Fußballliga bei den Vereinen Shrewsbury Town FC und Aldershot Town FC bekannt. Nach seiner aktiven Sportkarriere machte sich der Brite als Modeschöpfer der Marke "Fresh Ego Kid" einen Namen. Nun gibt es traurige Nachrichten von ihm: Marvin ist am Montag völlig überraschend im Alter von nur 38 Jahren verstorben – nun hat sich seine Lebensgefährtin zu Wort gemeldet!

14 Jahre lang war Jerri Fletcher die Frau an der Seite des Ex-Fußballprofis. Sie lebten zusammen mit ihrem kleinen Sohn in Hertfordshire im Süden Englands. Gegenüber MailOnline enthüllte sie nun die Umstände seines Todes: "Am frühen Montagmorgen bekam ich einen Anruf, dass er plötzlich zusammengebrochen ist und gestorben." Der schreckliche Vorfall habe sich ereignet, als Marvin eine Fabrik besuchte, die Kleidung für sein Modelabel herstellt. Laut Jerri seien bisher noch keine genaueren Hinweise zur Todesursache des 38-Jährigen bekannt. "Es ist sehr schmerzhaft. Marvin war ein sehr geliebter Mann", offenbarte sie emotional.

Einige Weggefährten des Ex-Kickers und Designers haben sich nach seinem Tod zu Wort gemeldet, um ihm Tribut zu zollen. Der belgische Star-Stürmer des FC Chelsea, Romelu Lukaku, schrieb in seiner Instagram-Story: "Das ist eine beschissene Nachricht, Mann. Ruhe in Frieden, mein Bruder, du wirst vermisst werden."

