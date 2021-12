Traurige Nachrichten für Fußballfans: Marvin Morgan ist tot. Der Engländer wurde als Stürmer bei den Clubs Aldershot Town und Shrewsbury bekannt und später auch als Designer der Marke Fresh Ego Kid. Neben seiner Karriere warb Marvin auch dafür, mehr auf die mentale Gesundheit zu achten und setzte sich gegen Rassismus im Fußball ein. Nun machte die traurige Meldung die Runde, dass der Ex-Kicker im Alter von nur 38 Jahren verstorben ist.

Seine einstigen Fußballvereine meldeten sich bereits auf Social Media zu Wort: "Unser Club sendet sein herzliches Beileid an all seine Freunde und seine Familie. Ruhe in Frieden, Marvin", teilte der Shrewsbury FC auf Twitter mit. Auch der FC Wealdstone trauert um seinen ehemaligen Spieler: "Marvin war unser jüngster Torschütze aller Zeiten und seine ansteckende, fröhliche Persönlichkeit machte ihn unter seinen Mitspielern sehr beliebt", verkündeten sie. Die genaue Todesursache des Sportlers ist bisher nicht bekannt.

Neben seinen früheren Teams äußerten sich auch einige seiner Fußball-Kollegen zu den traurigen News – darunter auch Romelu Lukaku. Der Chelsea-Stürmer teilte in seiner Instagram-Story: "Was für beschissene Nachrichten... Ruhe in Frieden, mein Bruder. Du wirst mir fehlen." Der Premier-League-Spieler war nicht nur ein Freund von Marvin, sondern auch ein Fan von dessen Modemarke.

Getty Images Fußballer Marvin Morgan

Getty Images Fußballer Marvin Morgan

Getty Images Romelu Lukaku hebt die Hand hoch

