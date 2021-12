Die Musikwelt trauert um einen ganz besonderen Sänger. 1983 gründete Steve Bronski mit seinen beiden offen schwulen Freunden die Synth-Popgruppe Bronski Beat. Zu einem ihrer größten Hits gehört "Smalltown Boy", der 1984 zu einem europaweiten Hit wurde. Bis heute zählt der Song über einen schwulen Jungen, der von zu Hause wegläuft, zu einer echten Hymne in der LGBTQI*-Community. Jetzt ist Steve im Alter von 61 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht gab nun sein ehemaliger Bandkollege Jimmy Sommerville auf seinem Twitter-Profil bekannt. "Es ist traurig zu hören, dass Steve Bronski gestorben ist. Er war ein talentierter und sehr melodiöser Mann", schrieb der Brite bedrückt. Anschließend erinnerte sich der heute 60-Jährige an die Zeit ihres weltweiten Durchbruchs zurück und schien angesichts des Todes seines Freundes ein wenig melancholisch zu werden. "Das Arbeiten mit ihm an Songs und dem einen Hit, der unser Leben verändert und so viele andere Leben berührt hat, war eine lustige und aufregende Zeit", schrieb Jimmy in seinem Post weiter.

Unter dem Post zeigten sich im Anschluss ebenfalls viele Follower am Boden zerstört, dass der Popsänger verstorben sei. So kommentierten viele User, dass die Lieder des Trios sie damals sehr berührt, bewegt und begeistert habe. "Eure frühe Musik war der Ausgangspunkt für mein Coming-out, und ich danke euch und Steve für die Musik, die ich heute noch höre", schrieb beispielsweise ein bedrückter Fan.

UPPA/face to face Die britische Popband Bronski Beat

Andre Csillag/REX/Shutterstock Bronski Beat, britische Synth-Popband

Peter Clay/face to face Steve Bronski und Larry Steinbachek von der britischen Synth-Band Bronski Beat

