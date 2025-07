Eloy de Jong hatte als Kind oft Angst vor betrunkenem Vater

Eloy de Jong (52), ehemaliges Mitglied der Boyband "Caught in the Act", hat in einem Interview offen über die schwierige Beziehung zu seinem Vater gesprochen. Dieser hatte nicht nur mit schwerem Alkoholismus zu kämpfen, sondern auch Probleme mit Eloys Homosexualität. "Bis zu seinem Tod konnte er das nicht akzeptieren", verriet der Sänger nun gegenüber Schöne Woche. Die alkoholbedingten Eskapaden seines Vaters prägten Eloys Kindheit tief. "Wenn man einen Papa hat, der oft betrunken ist, da fühlt man täglich Angst. Ich bin als Kind oft über meine Grenzen gegangen", erzählte er weiter.

Trotz der belastenden Erfahrungen hat Eloy heute ein erfülltes Leben gefunden. Mit seinem Partner Ibo teilt er sich das Sorgerecht für Tochter Indy, die im Wechsel bei ihren Vätern und ihrer Mutter lebt. Der Schlagerstar gibt regelmäßig Einblicke in sein harmonisches Familienleben, etwa durch Fotos in den sozialen Medien. Neben seiner Familie scheint auch seine Karriere weiterhin auf Erfolgskurs zu sein. Vor Kurzem erschien sein neues Album "Stärker". Besonders ergreifend war ein Moment, als Indy und Ibo Eloy in einer TV-Sendung mit einer emotionalen Videobotschaft überraschten und ihm viel Erfolg mit seinem Album wünschten.

Eloys Bekanntheit begann in den 90ern, als er mit "Caught in the Act" große Erfolge feierte. Doch auch abseits des Rampenlichts bewegte sein Leben die Menschen. Im Jahr 1999 machte er sein Coming-out öffentlich und sprach offen über seine Beziehung zu dem Sänger Stephen Gately (✝33), der 2009 verstarb. Die Anfeindungen, die er erlebte, und die Ablehnung durch seinen Vater, dem er sich nie wirklich erklären konnte, hinterließen natürlich Spuren. Dennoch hat Eloy es geschafft, seinen Weg zu finden.

Getty Images Eloy de Jong beim Schlagerbooom Open Air 2024 in Kitzbühel

Die Jungs von Caught in the Act, 1995

