Brooke Shields enthüllt überraschende Taktik als Mutter

Brooke Shields (60) ist schon seit ihrer Kindheit berühmt. Trotzdem wuchs die Schauspielerin sehr behütet auf. Diese Tatsache scheint sie nun bei der Erziehung ihrer Töchter Rowan Francis Henchy und Grier Hammond Henchy heimzusuchen. "Es ist seltsam. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich die Person bin, die nachlässiger ist, obwohl ich meine Jungfräulichkeit erst mit 22 Jahren verloren habe. Ich war wie in einer verschlossenen Kiste", erzählt sie ganz offen in der neuesten Folge von "Today with Jenna & Friends".

Rowan und Grier, die inzwischen 22 und 19 Jahre alt sind, haben beide Partner, die sie gerne nach Hause einladen. Brooke schildert: "Sie kommen alle zu uns nach Hause. Dass es nur eine begrenzte Anzahl von Betten gibt, sorgt manchmal für Diskussionen." Doch meist bekommen die Mädels ihren Willen, wie Brooke zugibt. Der Hollywoodstar verrät, dass er sein eigenes zurückhaltendes Verhalten bereut: "Ich wünschte, ich hätte meine wilden Zeiten früher erlebt. Das habe ich meinen Töchtern gesagt. Man muss sich seine Hörner abstoßen."

Für Brooke ist es unglaublich, zu sehen, wie ihre Töchter flügge werden. Im Mai feierte Rowan ihren Uniabschluss an der Wake Forest University. Zu einem niedlichen Schnappschuss der ganzen Familie schrieb die 60-Jährige auf Instagram: "Aufgepasst Welt, hier kommt sie! Sie hat es geschafft! Ich bin so stolz auf dich, Rowan – unsere College-Absolventin."

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihren Töchtern, März 2025

Getty Images Brooke Shields im März 2023

Instagram / brookeshields Brooke Shields, Grier Hammond Henchy, Rowan Francis Henchy und Chris Henchy