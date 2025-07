"Herzschläge meines Sohnes": Anita Latifi teilt süßes Video

Anita Latifi (29) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Bei Instagram lässt die Reality-Bekanntheit ihre Fans jetzt an einem ganz besonderen Moment teilhaben. Bei einem Besuch beim Arzt können die Herzschläge des Babys gehört werden und Anita teilt ein Video des Augenblicks. Dabei strahlt sie in die Kamera – die Freude über den Nachwuchs ist ihr anzusehen. "Noch nie zuvor hat mich etwas so tief berührt wie die Herzschläge meines Sohnes – ein Moment voller Liebe, Wunder und unendlichem Glück", beschreibt die werdende Mutter ihre Emotionen. Und ihre Fans scheinen mit ihr zu fühlen. In den Kommentaren überschütten sie Anita mit Herzen und wohlwollenden Worten.

Von ihrer Schwangerschaft erfuhr Anita in einem Moment, der für sie sicher ein wenig ungünstig war – die Freude über den Familienzuwachs aber nicht trübte. Die 29-Jährige war zu dem Zeitpunkt nämlich Kandidatin bei Kampf der Realitystars und wollte sich am Strand von Thailand bis zum Titel "Realitystar des Jahres" durchkämpfen. Als sie sich während der Dreharbeiten dann aber nicht gut fühlte, checkte ein Arzt sie durch. "Meine Periode blieb damals aus und ich hatte dieses komische Gefühl in mir – das kann man nicht beschreiben", erzählte Anita im Bild-Interview. Ein Schwangerschaftstest brachte schließlich Klarheit: "Der Schwangerschaftstest war positiv! Ich bin kurz vor den Dreharbeiten schwanger geworden."

Anfang Juni verkündete Anita dann auch das Babygeschlecht und verriet ihrer Community, dass sie einen Jungen erwartet. Die Ankunft des Babys ist nun auch nicht mehr lange hin. Mittlerweile erreichte die ehemalige DSDS-Kandidatin bereits den siebten Monat. Das Gefühl, bald Mutter zu sein, scheint sie nach wie vor zu überwältigen. Im Netz teilte sie ein Foto ihres großen Babybauchs und schrieb dazu: "Ich spüre ihn jeden Tag so krass." Papa des Kleinen ist Anitas Partner Fabrice. Die beiden gaben sich im Mai in aller Stille das Jawort. Geheiratet wurde aber nur vor dem Standesamt und im kleinen Kreis mit der Familie.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, "Kampf der Realitystar"-Kandidatin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im Juli 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi und Fabrice im Mai 2025