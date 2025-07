Kourtney Kardashian strahlt mit süßem Baby Rocky in Italien

Kourtney Kardashian (46) hat mit ihrem jüngsten Sohn Rocky für entzückende Momente während eines Familienurlaubs in Italien gesorgt. Am Mittwoch wurde die Reality-TV-Ikone bei einem seltenen öffentlichen Auftritt mit ihrem jüngsten Spross abgelichtet. Gemeinsam mit ihrer Tochter Penelope (13) und einer kleinen Gruppe, darunter ein Bodyguard, schlenderte Kourtney durch die charmanten Straßen Portofinos. Wie Fotos zeigen, die OK! vorliegen, war Rocky dabei stets an ihrer Seite. Mal wurde der Kleine von seiner Mama auf dem Arm getragen – mal wollte der Promi-Spross an der Hand seiner Mutter selbst laufen.

Rocky überzeugte mit einem Outfit im Stil seines berühmten Vaters Travis Barker (49): Er trug ein rockiges T-Shirt mit Print, schwarz-weiß-karierte Shorts und Vans-Sneaker. Kourtney selbst kombinierte ein leuchtend blaues Kleid mit einer auffälligen Nieten-Lederjacke. Für den Spaziergang wählte die The Kardashians-Bekanntheit ganz lässig einfache Flip-Flops. Travis fehlte zwar auf den Paparazzi-Bildern – laut Medienberichten soll der Musiker jedoch ebenfalls bei der Italienreise anwesend sein.

Kourtneys Familie wächst seit ihrer Beziehung mit Travis immer mehr zusammen. Während sie mit ihrem Ex Scott Disick (42) die Kinder Penelope, Mason (15) und Reign (10) hat, brachte Travis aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (50) die Kinder Landon (21) und Alabama (19) mit. Die Patchwork-Familie scheint harmonisch zu funktionieren. Fans der Familie erinnern sich noch gut an die aufwendige Hochzeit des Paares, die 2022 ebenfalls in Italien stattfand – ein Ort, der offenbar nicht nur als Kulisse für besondere Anlässe, sondern auch für wertvolle Familienmomente dient.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit, mit ihrem Sohn Rocky

Instagram / travisbarker Rocky, Sohn von Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder