Trotz großem Vermögen: Gene Hackman hinterlässt Schulden

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa starben im Februar 2025. Nun wird bekannt, dass der Schauspieler wohl nicht nur ein großes Vermächtnis, sondern auch überraschende Schulden hinterlässt, wie US Weekly berichtet. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, fordert die Bank Citibank eine Rückzahlung von umgerechnet 84.000 Euro. Auch der Nachlass seiner verstorbenen Frau, die eine Woche vor Gene starb, sieht sich mit einer Forderung von umgerechnet 3.700 Euro durch die Bank of America konfrontiert. Insgesamt beläuft sich die Gesamtsumme der beanspruchten Schulden also auf umgerechnet etwa 88.000 Euro.

Trotz der Schulden wird Genes Nachlass auf umgerechnet beachtliche 69 Millionen Euro geschätzt. Die überraschenden Forderungen werfen jedoch Fragen auf, da der "The French Connection"-Star und seine Frau offensichtlich über erhebliche finanzielle Mittel verfügten. Neben der Frage nach dem hinterlassenen Vermögen des Schauspielers ist auch sein Anwesen, auf dem er und Betsy starben, ziemlich gefragt bei Maklern. "Das ist ein wunderschönes Anwesen in einer großartigen Gegend", erklärte ein Mitarbeiter einer Immobilienfirma zu dem Haus in Santa Fe, New Mexico gegenüber TMZ – und das trotz der tragischen Umstände der Leichenfunde des Ehepaars.

Gene starb am 18. Februar, vermutlich an den Folgen von Alzheimer. Derweil schied seine geliebte Frau bereits eine Woche vor ihm aus dem Leben – sie litt an einer seltenen Krankheit namens Hantavirus-Pulmonal-Syndrom. Im Nebenhaus auf ihrem Anwesen soll es eine Ratten- und Mäuseplage gegeben haben, durch die sie sich mit der Erkrankung infizierte. Die zuständige Polizei ging während der Ermittlungen davon aus, dass Gene nicht verstand, dass seine Frau bereits tot war – somit lebte er noch eine Woche neben seiner leblosen Partnerin. Im Mai wurden beide auf dem Friedhof Santa Fe Memorial Garden heimlich beigesetzt.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa, Januar 2003

