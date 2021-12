Die Filmwelt trauert um Lina Wertmüller (93). Die italienische Regisseurin wurde durch Filme wie "Die Basilisken" oder "Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal im azurblauen Meer im August" bekannt. Mit dem Streifen "Sieben Schönheiten" schrieb sie 1977 Geschichte. Damals wurde sie als erste Frau in der Kategorie "Beste Regie" für einen Oscar nominiert. Nun ist Lina im Alter von 93 Jahren verstorben.

Das berichtete unter anderem die italienische Zeitung La Repubblica. Demnach ist Lina in ihrem Zuhause in Rom gestorben. Laut Variety verstarb sie friedlich im Beisein ihrer Tochter und ihrer Liebsten. Weitere Details zu ihrem Ableben sind bislang noch nicht bekannt. Am kommenden Samstagvormittag soll sie in Rom beigesetzt werden.

1977 konnte die Autorin zwar keinen Oscar mit nach Hause nehmen, das änderte sich allerdings über vier Jahrzehnte später. 2019 wurde sie bei den Governors Awards mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Auch mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame wurde sie bereits geehrt.

Lina Wertmüller bei einer Pressekonferenz in Mailand, 2011

Lina Wertmüller bei den Governors Awards, 2019

Lina Wertmüller bei ihrer Walk-of-Fame-Zeremonie, 2019

