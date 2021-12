Samira Klampfl (28) erwartet tatsächlich ein Baby von Serkan Yavuz (28)! Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der TV-Casanova verfielen sich bei Bachelor in Paradise direkt am ersten Tag. Sie durchlebten einige Höhen und Tiefen, entschieden sich jedoch am Ende der Show doch füreinander. Bei der Wiedersehenssendung ließ das Paar dann die Bombe platzen: Samira ist schwanger – und das Baby könnte sogar in der Show entstanden sein!

In der Wiedersehens-Show auf RTL+ fragte Moderatorin Frauke Ludowig (57), nachdem Samira und Serkan enthüllten, dass sie Nachwuchs erwarten, ob das Baby denn noch während der Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" gezeugt wurde. "Mit ganz viel Glück beim Dreamdate", verriet Serkan und freute sich wie ein Honigkuchenpferd. "Man sieht, ich bin ein Macher, auf einmal hat es geklappt – so zack", strahlte der 28-Jährige.

Aktuell befindet sich Samira im vierten Schwangerschaftsmonat. Mit Schwangerschaftswehwehchen hat die werdende Mama aber noch nicht zu kämpfen. "Mir geht es super, bis jetzt ist es ein Traum", erzählte die 28-Jährige. Samira und Serkan wohnen inzwischen zusammen und bereiten sich auf ihr erstes gemeinsames Kind vor. Bei "Bachelor in Paradise" machte der Ex-Bachelorette-Kandidat schon klar, dass er sich ein Leben ohne Samira nicht mehr vorstellen kann. "Du bist der Mensch, mit dem ich mir in meiner Zukunft alles teilen möchte", machte er seiner Partnerin eine rührende Liebeserklärung.

