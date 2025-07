Samira Yavuz plant bereits eigenes Begräbnis im Podcast

Samira Yavuz (31), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Bachelor in Paradise und Das Sommerhaus der Stars, hat sich in ihrem Podcast "Main Character Mode" mit einem ungewöhnlichen Thema beschäftigt: ihrem eigenen Tod. Anlass dafür war der kürzliche Verlust ihrer Tante. Während sie mit einer Freundin über Beerdigungen sprach, äußerte Samira den Wunsch, nach ihrem Ableben in einem Urnengrab beerdigt zu werden. Einen herkömmlichen Sarg lehnt sie ab und erklärt: "Ich will gar nicht, dass sich jemand um das Grab kümmern muss, Blümchen pflanzen muss und so weiter." Stattdessen wünscht sie sich einen simplen Strauß Blumen und will ihren Angehörigen keine zusätzliche Last auferlegen.

Neben der pragmatischen Überlegung, dass ihre Liebsten weniger Aufwand haben sollen, schilderte Samira auch eine persönliche Abneigung gegen die Vorstellung, in einem traditionellen Grab beerdigt zu werden: "Die Vorstellung, dass man von Tieren zerfressen werden kann, schreckt mich zusätzlich ab." Für sie steht daher fest, dass ihre Abschiedsstätte schlicht gehalten sein soll, sodass ihre Familie und Freunde durch einen kurzen Besuch ihre Erinnerung ehren können, ohne dass ein großer Pflegeaufwand entsteht.

Doch Samira sprach nicht nur offen über den Tod, um das Thema zu enttabuisieren. Die Reality-TV-Bekanntheit musste selbst gerade erst einen herben Schicksalsschlag verkraften: Der Tod ihrer Tante Erika hat sie nachdenklich gemacht. In ihrem Podcast erzählte Samira sichtlich bewegt, wie sie die traurige Nachricht nach einem eigentlich schönen Tag erreichte. "Auf einmal ist der Tag halt ein ganz anderer", berichtete sie ihren Zuhörern. Nicht nur ihre eigene Trauer, sondern auch das Mitgefühl für ihre Cousine und ihren Cousin, die nun beide Elternteile verloren haben, stand für die Influencerin im Vordergrund: "Das kippt mich so aus den Latschen."

Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Samira Yavuz, Dezember 2022

Samira Yavuz im März 2025