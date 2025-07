Erstes Mal im Leben: Serkan Yavuz und Vater nähern sich an

Serkan Yavuz (32) hat sich in einer emotionalen Folge seines Podcasts "unReal" besonders offen gezeigt und über die Beziehung zu seinem Vater gesprochen. Der Reality-TV-Star berichtet, dass er und sein Vater jahrelang keinerlei echte Bindung hatten. Sein Vater habe nie die Vaterrolle übernommen, sei nie bei seinen Fußballspielen gewesen, und Serkan habe sich oft vergeblich nach Liebe und Aufmerksamkeit gesehnt. Doch inmitten seines eigenen persönlichen Chaos – einer Trennung, die ihn schwer getroffen hat – geschieht nun etwas Unerwartetes: Sein Vater beginnt, sich ihm behutsam zu nähern. "Er fragt mich, wie es mir geht", erzählt Serkan berührt. Diese kleinen Gesten seien für ihn von unermesslichem Wert.

Die Annäherung ist für Serkan keine Selbstverständlichkeit. Angestoßen durch die eigene Auseinandersetzung mit seiner Lebensgeschichte sowie therapeutische Unterstützung, sieht er die Vergangenheit seines Vaters in einem anderen Licht. Serkan glaubt, dass sein Vater nie lieblos war, sondern vielmehr nie in der Lage war, Gefühle zu zeigen. Mit 65 Jahren beginnt dieser nun, vieles zu erkennen und ein Stück verlorene Zeit gutzumachen: "Manchmal tut mir mein Vater leid. Weil bei mir ist dieser große Knall mit 32 passiert. Mein Vater ist jetzt 65, er hat so viel verpasst." Gleichzeitig spürt er aber auch das Bedürfnis, diese neu entstehende Verbindung zu seinem Vater zu pflegen und auszubauen. Es sei ein Wunder, sagt er, dass ausgerechnet jetzt – nach all den Jahren – ein solches Band entstehe.

Auch Serkans Blick auf sich selbst spielte dabei wohl eine wichtige Rolle. In der Vergangenheit hatte der ehemalige Teilnehmer diverser Reality-TV-Formate, wie Bachelor in Paradise, mit der Prägung durch ein falsches Männerbild zu kämpfen. Probleme anzusprechen oder Schwäche zu zeigen, war lange ein Tabu für ihn. Doch inzwischen reflektiert Serkan offen die Fehler, die zu Brüchen in seinem Leben geführt haben. Die schwierige Trennung von Samira (31) schien zunächst vieles auf den Kopf zu stellen, war jedoch auch ein Anlass zur Veränderung – sowohl in ihm selbst als auch in seiner Beziehung zu seinem Vater.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

ActionPress / Hauter, Katrin Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars