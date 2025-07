Samira Yavuz gibt offenes Update zum Thema Trennungsschmerz

Samira Yavuz (31) spricht auf Instagram offen über ihren Trennungsschmerz. Die TV-Bekanntheit und ihr Noch-Mann Serkan Yavuz (32) hatten im Februar das Ende ihrer Beziehung verkündet, nachdem bekannt wurde, dass Serkan seine Frau betrogen hatte. Auf die Frage eines Followers, wie sie mit der Trennung umgeht, antwortete Samira ehrlich: "Ich würde sagen, der größte Kampf war gar nicht die Trennung selbst, sondern zu verstehen, was da eigentlich alles passiert ist." Der Umzug in ein neues Zuhause war ein bedeutender Schritt, doch verarbeitet habe sie die Ereignisse erst danach.

Die 31-Jährige schildert weiter, dass der Prozess bis heute nicht abgeschlossen sei. "Einfach ist es nicht – auch jetzt nicht", gibt sie zu. Doch sie habe inzwischen das Gefühl, sich nicht mehr in einer völlig hilflosen Situation zu befinden: "Es fühlt sich nicht mehr so ohnmächtig an wie am Anfang." Sie sei sich zwar noch nicht sicher, wohin ihr Weg führe, aber es gehe vorwärts, was ihr ein Stück Sicherheit vermittle. Mit diesen ehrlichen Worten zeigt die zweifache Mutter, wie wichtig es ihr ist, authentisch mit ihren Emotionen umzugehen und nicht nur die positiven Seiten des Lebens zu teilen.

Ihre Trennung sorgt weiterhin für Gesprächsstoff, auch bei ihrem Ex Serkan. Dieser hatte bereits öffentlich darüber gesprochen, wie sehr ihn der Gedanke an eine neue Liebe in Samiras Leben treffen würde. "Zu wissen, sie datet vielleicht irgendwann wieder, wäre schlimm. Aber zu wissen, sie hat sich richtig verliebt, würde mich brechen", erklärte er im "unREAL"-Podcast. Ein Neuanfang scheint bei beiden noch in weiter Ferne zu liegen, doch Samira lässt durchblicken, dass sie den Fokus auf die eigene Weiterentwicklung legt.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars