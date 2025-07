Serkan Yavuz will seinen Kids "der beste Papa der Welt sein"

Seit Februar dieses Jahres leben Serkan Yavuz (32) und seine Ehefrau Samira (31) getrennt. Um ihre beiden Töchter Nova und Valea (1) kümmern sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nach wie vor gemeinsam. In seinem Podcast "unReal" spricht Serkan über viele Themen, die ihn aktuell beschäftigen. Wie sie das Familienleben in Zukunft gestalten werden, steht noch in den Sternen. Eines wisse der Influencer aber ganz genau: "Ich möchte dieser Papa sein, zu dem meine Mädels mit allem kommen können. Ohne Scham, ohne Angst. Ich will für meine Kinder der beste Papa der Welt sein – und das werde ich auch."

Dem 32-Jährigen sei es sehr wichtig, dass er und seine Ex-Partnerin vor den Kindern nach wie vor immer an einem Strang ziehen. Auch jetzt spreche er mit Nova offen über die aktuelle Situation. Valea sei noch viel zu klein, um alles zu verstehen. Er und Samira seien in der Lage, sich als Familie an den Tisch zu setzen, über alles zu reden und auch gemeinsam zu lachen. Serkan sei aber auch bewusst, dass der Tag kommen werde, an dem er seinen Töchtern gestehen muss, wieso ihre Ehe zerbrochen ist: "Bei uns wird es ein Problem geben: Sie werden wissen, der Vater war ein Arschloch und hat die tollste Frau der Welt betrogen. Ich werde ihnen erklären, dass ihr Vater ein Esel war", erzählt er offen und fügt hinzu: "Aber sie müssen lernen, dass Reden Gold ist. Wir sind eine Familie, und egal, wie sich die Situation entwickelt, Samira, ich und die Kinder werden eine Familie bleiben."

Auch wenn Samira die Trennung öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen thematisierte, distanzierte sich die zweifache Mama stets davon, ihre Fans gegen Serkan aufzuhetzen. Als der sich nach dem ganzen Drama erst mal für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzog, stellte Samira immer wieder klar, dass er sich gut um die gemeinsamen Töchter kümmere. Das habe sich bis heute nicht verändert. In ihrem eigenen Podcast "Main Character Mode" erzählte Samira, dass sie ihrem Ex seine Verlässlichkeit hoch anrechne.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023