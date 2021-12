Hinter Travis Scott (29) liegen schwere Wochen. Ende Oktober war es beim Astroworld-Festival des Rappers zu mehreren Todesfällen gekommen – der Auslöser war offenbar eine Massenpanik. Nach dem Konzert wurden schwere Vorwürfe gegen den Musiker erhoben, unter anderem, weil er seine Fans in der Vergangenheit häufig animiert hatte, auszurasten und in der Menge nach vorne zu drängen. So passierte es auch an dem tragischen Tag – ob Travis seine Animation heute deswegen anders sieht?

Im Interview mit Charlamagne Tha God, das auf YouTube geteilt wurde, wurde der Partner von Kylie Jenner (24) auf genau diese vergangenen Eskalationen angesprochen. Travis erklärte ehrlich: "Bei Konzerten gehört es dazu, um Spaß zu haben. Es geht nicht darum, jemandem wehzutun, sondern loszulassen und Spaß zu haben. Einander zu lieben. Es geht nicht um Gewalt!" In solchen Situationen vertraue er als Künstler darauf, dass das Sicherheitspersonal die Kontrolle habe – das sei schließlich dessen Job.

Auch während besagter Show in Houston war es zum "Raging" gekommen, wie Travis es bezeichnete. Der baldige Zweifach-Vater versicherte aber, die Energie sei gut gewesen: "Die Leute kamen nicht, um gewalttätig zu werden. Sie kamen, um eine gute Zeit zu haben. Dann ist etwas Furchtbares passiert!"

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Travis Scott im September 2021 in New York City

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

