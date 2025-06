Umweltsünder: Travis Scott fliegt für LV-Tasche nach Paris

Travis Scott (34) hat es wieder einmal geschafft, mit seinem extravaganten Lebensstil Schlagzeilen zu machen. Während eines Panels beim Fanatics Fest enthüllte der Rapper, dass er stolze 300.000 Dollar allein für Flugbenzin ausgegeben habe, um sich eine Louis Vuitton x Murakami-Designertasche in Paris abzuholen. Der Moderator der Veranstaltung fragte Travis direkt, ob er tatsächlich von Los Angeles nach Paris geflogen sei, nur um die begehrte Tasche zu kaufen. Während Travis vermeintlich verschmitzt lächelte, bestätigte er das Gerücht. "Wenn ich etwas will, dann hole ich es mir", kommentierte er.

Travis, der regelmäßig mit renommierten Marken wie Nike und McDonald's zusammenarbeitet, gab weiter preis, dass ihn seine Inspirationen oft in seine Kindheit zurückführen. Objekte und Ideen, die ihn damals begeisterten, dienten als Grundlage für seine kreativen Kooperationen. Doch die Aktion mit der Tasche stellt selbst für den "Sicko Mode"-Interpreten eine besonders auffällige Extravaganz dar. Neben seinem Auftritt auf dem Panel überraschte Travis die Fans mit einem unvergesslichen Live-Auftritt, bei dem er neue Oakley Meta AI-Brillen vorstellte, eine Technologie, die Ultra-HD-Videoinhalte aufzeichnet.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker in Paris für Furore sorgt. Anfang des Jahres war er nach einer Auseinandersetzung im George-V-Hotel kurzzeitig in Polizeigewahrsam. Ob all seine Paris-Reisen wirklich immer so glamourös sind, wie sie scheinen, bleibt wohl sein Geheimnis – Schlagzeilen sorgen sie allemal. Besonders sein jüngstes Geständnis dürfte jedoch Fragen über Umweltbewusstsein im digitalen und medialen Raum aufwerfen, gerade angesichts der Kritik an seiner Ex-Partnerin Kylie Jenner (27), die für ihren großzügigen Umgang mit Privatjets bekannt ist. Zusammen hat das ehemalige Paar zwei gemeinsame Kinder, doch die Exzesse, die sie unabhängig voneinander an den Tag legen, füttern weiter die Debatte um die Verantwortung von Prominenten.

Getty Images Travis Scott im September 2021 in New York City

Getty Images Travis Scott, Februar 2025

MDCR / MEGA Travis Scott, Mugshot