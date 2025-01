Für Hilfsmaßnahmen: Travis Scott spendet Fanartikel-Geld

Travis Scott (33) hat seinen neuen Song "4x4" bei einem Spiel der College Football Playoff National Championship vorgestellt und sorgt nun mit einer großzügigen Geste für Schlagzeilen. Der Sänger kündigte an, die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf der Fanartikel für die Opfer der Waldbrände in Kalifornien zu spenden. Ab Dienstag gingen zwei besondere Kleidungsstücke sowie die CD-Single des Songs über seine Website in den Verkauf. Berichten von TMZ zufolge soll der Erlös vollständig an die Organisation "Direct Relief – California Wildfire Response Fund" fließen, die Menschen unterstützt, die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffen sind.

Die katastrophalen Brände haben in Kalifornien bereits zahlreiche Leben gefordert, Häuser zerstört, Familien heimatlos gemacht und betreffen Tausende von Tieren. Travis' Fanartikel umfassen ein T-Shirt und einen Pullover, die neben verschiedenen Motiven jeweils die Buchstaben "LAFD" zieren – die Abkürzung für das Los Angeles Fire Department. Fotos der Artikel sind auf seiner Webseite zu sehen.

Travis ist bekannt dafür, sich regelmäßig für wohltätige Zwecke zu engagieren. Privat ist der Musiker Vater von zwei Kindern, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kylie Jenner (27) hat. Trotz der Trennung betonte das Paar wiederholt, eine enge Beziehung zu pflegen, um ihre Familie zu unterstützen. Mit seiner Aktion beweist der Sänger erneut, dass er seine Reichweite nutzt, um Gutes zu tun und auf globale Probleme aufmerksam zu machen. Mit seiner Geste reiht sich Travis in eine Liste prominenter Unterstützer ein, die sich an der finanziellen Hilfe für die Region beteiligen. Unter anderem organisierten Lady Gaga (38) und Billie Eilish (23) ein großes Spendenkonzert.

Getty Images Travis Scott, Musiker

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, August 2019

