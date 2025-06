Kylie Jenner schwach: Kids erobern ihr Herz mit Eis-Wunsch

Kylie Jenner (27) teilte kürzlich einen entzückenden Moment mit ihren Kindern auf TikTok. In dem kurzen Video sind ihre Tochter Stormi und ihr Sohn Aire dabei zu sehen, wie sie charmant um eine Portion Eis betteln. Die beiden hielten das Wort "Bitte" bereit und schafften es damit, die Standhaftigkeit ihrer Mutter auf die Probe zu stellen. Zunächst prüfte Kylie, ob die beiden auch brav gewesen waren, bevor sie die süße Belohnung gewährte, und sorgte so für große Freude bei Stormi und Aire. Das Video, humorvoll mit "Diese Zwei..." betitelt, zeigt Kylie von ihrer liebevollen Seite und lässt Fans in ihren Alltag blicken.

Kylie hat ihre Kinder aus der Beziehung mit dem Rapper Travis Scott (34), mit dem sie sich seit der Geburt von Stormi im Februar 2018 und Aire im Februar 2022 das Elternsein teilt. Trotz der Trennung sprechen Kylie und Travis immer wieder über die bereichernde Erfahrung ihrer Elternschaft. Travis beschrieb bereits 2020 in einem Interview mit People die Vaterschaft als "das beeindruckendste Erlebnis seines Lebens" und betonte, wie viel er durch seine Tochter gelernt hat. Kylie gab in einem Gespräch mit ihrer Schwester Kim Kardashian (44) zu, dass Mutterschaft sie erfüllt habe und sie sich dadurch sogar optimierter fühle. Die gemeinsamen Kinder stehen für beide eindeutig im Mittelpunkt.

Während Kylie im Business eine erfolgreiche Marke führt, betont sie, wie sehr ihre Kinder sie erden. In einem Interview mit British Vogue im August 2024 verriet sie, wie viel Halt ihr Stormi und Aire geben: "Sie lieben mich bedingungslos, und das lehrt mich, durch das Leben ein bisschen entspannter zu gehen." Außerdem sieht Kylie in Stormi möglicherweise eine angehende Künstlerin, wie sie im Sommer mit einem Augenzwinkern plauderte. Ob Singen oder Tanzen – die kleine Stormi soll bereits ein Talent zeigen, das ihre Mutter dazu inspirieren könnte, eines Tages als ihre Tourmanagerin zu fungieren. Die Verbindung zu ihren Kindern scheint Kylie dabei alles zu geben, was sie für ihre vielen Abenteuer benötigt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids Stormi und Aire Webster, Mai 2024

