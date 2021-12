Dieses Unglück hat bei Travis Scott (29) Spuren hinterlassen. Gemeint ist die Massenpanik beim Astroworld Music Festival des Rappers im November. Der Tumult bei dem Konzert kostete zehn Menschen das Leben und hundert weitere Besucher wurden verletzt. Knapp einen Monat nach der Tragödie gab der "Wake Up"-Interpret nun sein erstes Interview. Dabei enthüllte der Musiker: Er ist von den schrecklichen Ereignissen traumatisiert.

Das gesteht er Charlamagne Tha God in einem YouTube-Video, nachdem sein Künstlerkollege ihn fragte, wie es ihm momentan geht. Daraufhin antwortet Travis ehrlich: "Ich mache gerade eine Achterbahn der Gefühle durch. Es ist so hart, weil ich mit meinen Fans mitfühle und verstehe, was sie jetzt durchmachen." Ihm selbst schwirren zurzeit jede Menge Gedanken durch seinen Kopf, da er immer noch nicht ganz realisieren kann, was passiert ist. Der Freund von Kylie Jenner (24) versuche gerade, all die Trauer, die vielen anderen Emotionen, die er empfindet, und sein erlebtes Trauma zu verarbeiten. "Am Ende bist du eben auch nur ein Mensch mit Gefühlen", betont der 30-Jährige.

Er möchte jetzt aber vor allem für alle Opfer da sein und wünscht sich, ihnen durch diese schwere Zeit helfen zu können: "Viele Familien trauern gerade, Fans die zu einer Show kamen, mussten diese schrecklichen Dinge erleben und ich will sie alle so gerne dabei unterstützen, dieses Trauma durchzustehen." Für Travis seien seine Fans nämlich wie eine zweite Familie.

Getty Images Rapper Travis Scott beim Coachella-Festival 2017

Getty Images Travis Scott, August 2019

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

