Travis Scotts rührende Botschaft an Stormi bei Coachella

Bei seinem spektakulären Auftritt als Headliner des Coachella Valley Music and Arts Festivals am Samstag, den 12. April, setzte Travis Scott (33) ein Zeichen für seinen wohl größten Fan: seine siebenjährige Tochter Stormi Webster (7). Mit den Worten "Stormi, lass uns rocken!" richtete sich der Rapper vom Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, direkt an sie, bevor er in einen seiner Hits überging. Das berichtete unter anderem das People-Magazin. Stormi, die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kylie Jenner (27) großzieht, war sogar vor Ort und feuerte ihren Vater von einem VIP-Bereich aus an. Dabei saß sie lachend auf den Schultern eines Familienfreundes und hatte offenbar jede Menge Spaß dabei, trotz der späten Stunde – das Video, das Daily Mail vorliegt, von ihrer ausgelassenen Stimmung ging schnell viral.

Kylie, die den Nachmittag noch mit ihrem derzeitigen Freund Timothée Chalamet (29) auf dem Festivalgelände verbrachte, war ebenfalls in der VIP-Lounge hinter der Bühne und verbrachte Zeit mit Stormi und Travis. Auch wenn die Beziehung zwischen den beiden 2023 endgültig endete, zeigt ihr harmonisches Auftreten, dass sie als Co-Eltern gut zusammenarbeiten. Während Kylie später mit ihrem Sicherheitspersonal wieder zur Hauptbühne wechselte, verabschiedete sie sich freundschaftlich von dem Rapper. Auch prominente Freunde wie Justin Bieber (31) und Fai Khadra, langjährige Weggefährten von Travis und Kylie, waren während der Show dabei.

Für Travis Scott, der sich auch sozial engagiert, war dieser Auftritt etwas Besonderes, da es sein erstes Coachella-Headliner-Set war und zugleich sein Comeback beim Festival seit 2017 markierte. In einem früheren Interview hatte er bereits angekündigt, eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen zu wollen, bei der es "nicht nur um Trav" gehe, sondern um ein gemeinsames Erlebnis für alle. Stormis Anwesenheit inmitten dieser magischen Nacht untermalt auch die enge Verbindung zu seiner Tochter, die er wiederholt als inspirierenden Teil seines Lebens bezeichnet hat. Seit ihrer Geburt im Jahr 2018 begleitet sie das Leben des Musikers und ist immer wieder ein Thema in seinen öffentlichen Auftritten.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Getty Images Travis Scott bei seiner Circus Maximus Stadium Tour im Met Life Stadium in New Jersey

