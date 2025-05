Travis Barker teilt süße Fotos von Sohn Rocky und Kourtney

Travis Barker (49) teilte pünktlich zum Muttertag seltene Aufnahmen seines Sohnes Rocky und seiner Ehefrau Kourtney Kardashian (46). Der süße Instagram-Beitrag zeigt die Reality-TV-Ikone und den 18 Monate alten Rocky in innigen Momenten – ein liebevoller Tribut an seine Frau. "Danke, dass du so eine wundervolle Mutter bist und dich so gut um unsere Familie kümmerst. Wir lieben dich", schreibt der Drummer zu den Bildern. Auf vielen Fotos ist die gesamte Patchwork-Familie versammelt, doch einige zeigen nur das Baby der Runde und seine Mutter. Auf einem besonders niedlichen Schnappschuss ahmt Rocky seine Mama bei einer Yoga-Pose nach, auf einem anderen sitzt er in einem Wäschekorb, während seine großen Brüder mit ihm herumalbern.

Während die Familie gemeinsame Zeit genießt, ließ sich auch Kourtneys ältester Sohn Landon Barker gegenüber E! News über sein Verhältnis zu Rocky aus. "Ich liebe Baby Rocky", schwärmte Landon beim Revolve Festival im April und berichtete, wie gelöst er sich inzwischen im Umgang mit seinem kleinen Bruder fühlt. Landon, der anfangs ein wenig unsicher war, hat sich schnell an die neue Konstellation gewöhnt: "Er ist jetzt groß genug, dass ich mich beim Halten des Babys ganz wohlfühle." Wie Landon weiter verriet, ruft ihn der Kleine inzwischen mit einem eigenen Kosenamen. "Er nennt mich Don", berichtete er stolz. Überhaupt habe Kourtney früh darauf geachtet, ihren Kindern genug Zeit zu geben, um in das Familienleben hineinzuwachsen.

Dass das Miteinander in der Patchwork-Familie funktioniert, ist allerdings kein Selbstläufer, wie die Unternehmerin im Podcast "Not Skinny But Not Fat" betonte: "Veränderung ist schwer für Kinder. Aber wir sind sehr geduldig und gehen es langsam an." Neben den gemeinsamen Kindern mit Travis hat Kourtney drei weitere mit Ex-Partner Scott Disick (41). Unvergessen bleibt, wie die gesamte Familie gemeinsam Festivals besucht oder den Alltag miteinander verbringt. Während Travis als Musiker oft unterwegs ist, teilt er mit Kourtney die Leidenschaft für die Familie – ein Wert, der auch online immer wieder durch liebevolle Beiträge zum Ausdruck kommt.

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, 2025

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

